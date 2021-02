Análisis Samsung Galaxy Buds Pro: comodidad, magnetismo e inmersión

Presentados junto a la serie Galaxy S21 y concebidos como el complemento idóneo para dichos móviles, los Galaxy Buds Pro (240 euros) establecen un significativo cambio de diseño respecto a los Galaxy Buds Live , hasta ahora en el foco. Estos auriculares, llamativos por su forma de habichuela, podían no ajustarse bien y soltarse con facilidad. Un problema que no se repite .

