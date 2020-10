Análisis: qué le espera a Bolivia con la elección del candidato Luis Arce – Latinoamérica – Internacional

“ Este no es un voto por Evo Morales: es una victoria gracias a Luis Arce y que han sabido emitir ambos . Durante la campaña se envió un mensaje de autocrítica con respecto a lo que hicieron en el pasado y que no van a permitir que el evismo regrese”.

Según le dijo a EL TIEMPO Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Católica Boliviana, “con la victoria de Arce queda demostrado que en Bolivia hay más ‘masismo’ (en referencia al partido MAS) que evismo. Es decir, ya hay una corriente histórica instalada a favor del MAS. Por lo general, en Bolivia, cuando un líder político no está de candidato, el partido tiende a desaparecer, y en este caso no es así, las cosas no han ido por ese rumbo ”.

