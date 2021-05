«Y lo otro lo otro es que no tiene credibilidad, en este momento a Duque no le cree a nadie. Le cree la mamá y la esposa, pero nadie le cree», agregó el líder indígena.

«Aquí con quien se tienen que reunir él es con el paro y no con el (paro) del 28 (de abril), porque el paro del 28 se acabó. Acá hay un paro de los sectores, de los estudiantes, que no son representados en esas mesas de diálogo», dijo Acosta, refiriéndose a los diálogos en Bogotá.

«Quiero hacerle un llamado a los miembros del CRIC, hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenaza su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias yo quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos. Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocación o confrontaciones con la sociedad», dijo Duque.

