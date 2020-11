ANÁLISIS | Lo que significa la victoria de Joe Biden para el mundo

El éxito de la política exterior no se tratará solo de ganarse la confianza de los amigos y la aquiescencia de los enemigos nuevamente. Se tratará de generar confianza internacional en la unidad de propósito de Estados Unidos, una tarea difícil para una nación tan dividida. Es posible que Biden descubra que el orden mundial ya no se puede restablecer de la manera que él quiere.

En esto, Biden ya está detrás de la bola ocho. La significativa participación de votantes de este año para Trump mostró que 2016 no fue una aberración: Estados Unidos permanece profundamente dividido, y otro futuro presidente de EE.UU. podría potencialmente destruir los acuerdos de Biden al igual que Trump destruyó los de Obama. Aunque los votantes han seleccionado un candidato tradicional para la Casa Blanca, los aliados sienten escalofríos y no se calmarán fácilmente.

