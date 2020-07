Análisis | La escandalosa negativa de Trump a liderar está empeorando la pandemia

“Lo hicimos para que los lavavajillas ahora tengan mucha más agua y en muchos lugares, en la mayoría de los lugares del país, el agua no es un problema, no saben qué hacer con ella. Se llama lluvia, tienen un problema”, dijo Trump, en un evento en el que varios invitados fueron llamados al micrófono por el genuflexivo vicepresidente Mike Pence para rendir homenaje a su” liderazgo”.

“¿Cómo puedes no darte cuenta? Más de 3 millones de casos, más de 135.000 muertes, muertes evitables aquí en Estados Unidos”, dijo el Dr. Ali Khan, decano de la Facultad de Salud Pública del Centro Médico de la Universidad de Nebraska en “New Day”, de CNN, este jueves. “Y somos el único caso atípico entre todos nuestros países pares. Toda Europa ha contenido su enfermedad. Y muchas partes del mundo, no solo lo han contenido, han eliminado la enfermedad”.

