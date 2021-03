ANÁLISIS: El discurso de Nayib Bukele vuelve a alejarse de la realidad

En esa misma línea, el presidente ofreció diálogo a sus opositores. No obstante, desde que está en el poder, ha hecho incontables esfuerzos por silenciarlos y castigar a la oposición. Y en su mismo discurso, dijo que no negociará con el FMLN y ARENA, partidos a los que desprecia y que han sido duramente derrotados, pero que obtuvieron casi medio millón de votos en los comicios recién pasados. Si el oficialismo opta por ignorarles por completo, estaría dando la espalda a una porción minoritaria pero importante del electorado.

You May Also Like