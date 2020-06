ANÁLISIS: A Joe Biden le está yendo peor que a Hillary Clinton entre los votantes hispanos

Biden, mientras arrastra a Trump, todavía supera ampliamente a Clinton entre los votantes blancos. Trump estaba por delante de Biden en un 50% a 44% en los últimos dos meses. El margen del presidente con los votantes blancos se ha reducido a la mitad del 51% al 37% que disfrutó en las encuestas finales de 2016. Como señala Nate Cohn de The New York Times, Biden está mejor entre los blancos con y sin títulos universitarios.

You May Also Like