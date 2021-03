Analía Núñez y su familia se mudaron para Chiriquí

La pandemia ha hecho que muchos famosos vean Chiriquí como su nueva casa. Sí, la exmiss Analía Núñez regresó a la tierrita que la vio crecer y ahora en Boquete estará su nuevo hogar.

La presentadora de televisión aseguró que estos meses de cuarentena y pandemia han sido muy difíciles, sobre todo, para sus hijas por el tema del encierro, ya que viven en un apartamento en la ciudad, así que en las últimas semanas ha estado un poco desaparecida de las redes sociales, por estar empacado todo para su mudanza.

“Hace rato queríamos venir en Chiriquí, yo vengo a cada rato, yo crecí en Chiriquí, y para mí es lo más bello que hay, así que tener la oportunidad de decir vámonos, no lo podíamos desperdiciar, sobre todo por salud mental, para todos, especial para las niñas, porque un año de encierro ha sido muy difícil. Necesitábamos aire libre”.

Además destacó que como actualmente no hay compromisos laborales presenciales, no tenía problemas con ese tema. “Tenemos libertad laboral porque no hay actividades presenciales aún, todo lo hacemos online o a través de redes. Además de que no me mudé a otro país… yo agarro un avión y estoy en Panamá en una hora”.

Los megaproyectos con TVN que es lo que más nos amarra a Panamá tampoco se estarán dando este año. Los compromisos fijos con Mundo Social o megaproyectos actualmente no están produciéndose. Ven Chiriquí para crecer en el arte.