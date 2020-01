Anagan critica plan comercial | La Prensa Panamá

Hasta el momento, según él, la agenda complementaria no ha podido ser puesta en marcha, e instituciones como el Banco de Desarrollo Agropecuario no tienen la estructura necesaria de financiamiento que requieren los productores. “Pareciera que en Panamá es más importante inscribir un partido político que enfrentar la realidad económica del país”, dijo Martínez.

