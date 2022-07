Anadepo llama a la unidad y que se instale una sola mesa de diálogo

Solicitó a la población no dejarse llevar por ese video que está rodando en redes sociales sobre la propuesta acordada para el congelamiento del precio del combustible en $3.2 5, pues alegó que esa propuesta fue de Anadepo y no del vicepresidente Gabriel Carrizo.

Anadepo dio a conocer que van a solicitar a la Defensoría del Pueblo que todas las negociaciones sean transmitidas por SerTv y que si eso no se puede, entonces le solicitarán a los compañeros que graben todo lo que se dice allí, “porque ellos sacaron videos de nosotros rompiendo los acuerdos y nosotros no vamos a permitir que ellos se nos impongan , no señor”, dijo Sánchez.

“Ya nosotros estamos cabreados , pero no cansados , y si tenemos que ir a trancar las calle s para apoyar a nuestros compañeros ngäbes, allá vamos a ir de nuevo”, puntualizó Sánchez, al tiempo que resaltó que como los indígenas no fueron a Santiago , ahora ellos -Anadepo- van a poner las condiciones para ir -la comarca-, porque “no es cuando ellos quieren. Ahora es cuando nosotros podemos. La huelga sigue y nos mantenemos”, puntualizó.

“Durante esta huelga solamente cobré mi quincena, solo tengo $80, llegaré con $79 a mi casa, porque no sé a dónde me han depositado mi dinero, tengo que verificar en mi cuenta bancaria”, así aclaró Sánchez en Santiago, ya que ha circulado una imagen sobre u n traspaso fondos a su cuenta bancaria, supuestamente a través de Yappy.

You May Also Like