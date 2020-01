Anabel Pantoja responde a los insultos por recibir el 2020 en zapatillas de deporte

“Quería estar cómoda estando en casa. Y me apetecía ser yo misma, disculpad a todos y todas las que me habéis escrito que cómo podría ir así vestida un fin de año. Pues siendo yo misma, como soy el resto del año, y no disfrazándome . A ser felices y a fijarse en otros detalles causas o motivos muchos más importantes”, ha zanjado la polémica la sobrina de la tonadillera, quien ya tiene experiencia en hacer frente a los haters de las redes sociales.

Anabel Pantoja ha demostrado, en más de una ocasión, no estar dispuesta a que la pisoteen , por mucho que sea un personaje público o haya aparecido en realities de la talla de Gran Hermano VIP. Igual que no tuvo dudas en arremeter contra su compañero de plató en Sálvame Kiko Hernández cuando este aseguró que parecía “un hámster” después de sus últimos retoques, tampoco las tuvo a la hora de responder a aquellos que le acusaron de usar a unas niñas en Cuba para hacer publicidad en Instagram. Y es que sea cual sea la polémica en la que se ve envuelta la sobrinísima de Isabel Pantoja, siempre sabe cómo salir airosa.

