Anabel Pantoja está intranquila tras la operación de rodilla de su madre

Tras seis meses de confinamiento en Gran Canaria, Anabel Pantoja ha podido reencontrarse con los suyos en Sevilla. En su regreso a casa, ha estado muy pendiente de su madre por una operación de rodilla, tal y como ha contado en Sálvame este miércoles.

A finales de 2019, la progenitora de la colaboradora de televisión sufrió un accidente con el que se partió la rodilla en dos partes sin llegar a ser nada grave. La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que hace poco fue la intervención y todavía está recuperándose: “La acaban de operar y está con rehabilitación y lo está pasando bastante mal”.

Asimismo, la exconcursante de GH VIPha querido pasar el máximo tiempo posible junto a su madre, Mercedes Bernal, por lo que se ha quedado a dormir en su casa los días que estuvo en su ciudad natal como solía hacer antes.

“Estos días he estado viviendo en Sevilla en casa de mi madre, que no dormía allí desde que era pequeña, en mi cama de cuando era pequeña, que es un colchón de 90 y ahí ya no quepo, me doy la vuelta y me caigo. Y mi madre está contenta de tenerme allí”, ha explicado muy emocionada.