Ana Paula no quiere más ‘bendis’; contó que sigue laborando en la Asamblea

“Mi Puchu lindo, no puedo creer lo rápido que has crecido, gracias Diosito por darme el bebé más maravilloso, inteligente y mágico del mundo”, fueron las palabras de Ana Paula cuando Thiago cumplió 10 meses.

Ana Paula De León, la ex Calle 7 y pareja del “Vaquero del Oeste”, vive la mejor etapa de su vida: ser madre. En una entrevista con día a día nos confesó que ya no quiere más bendiciones, así como está se siente feliz. “Nou, jajaj. Con los tres muñecos estamos súper”, destacó la famosa, refiriéndose también a las hijas de Adrián, a quienes adora.

