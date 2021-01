Ana Paula De León ya recuperó su peso tras embarazo

Les cuento que la excompetidora de Calle 7 empezó a entrenar de nuevo pese a que ya está en su peso ideal. “Volviendo a entrenar después de un tiempito de no hacer nada, les cuento que había empezado con mucho ánimo, entrené por un buen tiempo siendo constante pero llegó un momento en donde siempre decía después lo hago hasta llegar a estar casi un mes sin hacer nada de ejercicio, lo que sí he cuidado muchísimo es mi alimentación y por eso he podido bajar de peso dando full pecho también”, mencionó.

