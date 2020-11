Ana Obregón sobrecoge en su reaparición televisiva tras la muerte de su hijo Álex

Seis meses después de la muerte de su hijo Álex, la actriz Ana Obregón se ha sentado junto a Anne Igartiburu con motivo de la grabación para TVE del spot de las Campanadas de Fin de Año, que copresentarán desde la Puerta del Sol. El programa Corazón de TVE ha emitido este sábado la entrevista, en la que Ana Obregón ha sobrecogido con sus palabras. “Seguiré siendo madre hasta el día en que me muera”, ha dicho.

“Era el primer día que Ana se quitaba el luto por Álex. Fue un día complicado, vais a ver a una Ana Obregón valiente, fuerte, y a la vez frágil, una mujer que se encuentra en un momento difícil, pero a la vez, lucha”, ha comentado Anne Igartiburu antes de dar paso a la grabación.

La presentadora y actriz ha explicado primero por qué se decidió a presentar las Campanadas este año junto Anne Igartiburu. “Ha sido un año muy difícil para todo el mundo, no solo para mí. Hay 60.000 familias de fallecidos por coronavirus, hay 200.000 familias de fallecidos por cáncer, y todas esas personas yo creo que ese día se van a identificar conmigo, y si yo les doy un poquito de esperanza y amor, me quedo satisfecha”.

Ana Obregón ha añadido que lo que verán los espectadores ese día será “un corazón que, aunque esté roto, está lleno de amor“.

La presentadora ha contado además que el día de la grabación con TVE ha sido muy especial para ella: “Hoy, que hemos venido a rodar por primera vez, es el primer día que me despierto y no lloro, porque si no ya es imposible parar”, ha dicho. En este sentido, la actriz ha recomendado a todas las personas que estén en duelo que “las lágrimas son sanadoras“.

Ante el comentario de Anne Igartiburu de que tenía “una chispita” en la mirada, Ana Obregón le ha respondido: “Me he levantado esta mañana y he tenido una fuerza brutal, que me ha dado Álex, para volver a la vida. Esa chispita en la mirada no la he tenido hasta hoy. Me ha vuelto”.

Sobre lo que pensaría su hijo al verla ahora, ha dicho que “Álex ahora está diciendo: ‘Brava, mamá, brava“.