Ana Milán, Anabel Alonso o Edu Soto, entre otros, se someten al fascinante experimento teatral de ‘Conejo blanco, conejo rojo’

No se puede decir mucho más sobre lo que vino a continuación, ya que el secreto, ignorar en qué consiste, es la esencia de Conejo blanco, conejo rojo, tanto para el público como para el actor, que solo lo representa una única vez. De hecho, el próximo lunes será Anabel Alonso la que viva la experiencia. La seguirán en semanas sucesivas Secun de la Rosa, Pepe Viyuela y Edu Soto, aunque se irán confirmando más nombres.

You May Also Like