Ana María Aldón carga contra la familia de José Ortega Cano tras su operación: “No me han llamado”

La operación de corazón de José Ortega Cano ha sido eclipsada esta semana por unas polémicas declaraciones de la hermana del torero, Conchi, que ha asegurado que ha llamado a su cuñada, Ana María Aldón, y que esta no le ha cogido el teléfono.

La mujer del diestro ha negado estas acusaciones este sábado en el plató de Viva la vida, donde colabora, visiblemente molesta. “Teniendo en cuenta que a mi marido le han operado de corazón y no le deben dar disgustos, voy a ser lo más sensata posible… y sincera. A mí no me ha llamado ni una sola vez, ni una sola“, ha recalcado.

Según Conchi Ortega Cano, “la he llamado y no me lo coge, y lo paso fatal. Y venga a llorar y mil historias”, ha comentado. En una conversación telefónica con Viva la vida, la hermana del torero también ha asegurado que su otro hermano, Paco, también intentó llamar a Aldón para preocuparse por la operación del diestro y que tampoco se lo cogió a él.

En este sentido, Ana María Aldón ha aclarado que su relación con Conchi es “muy cordial” y ha desmentido la versión de su cuñada. “Habla por boca de su hermano Paco, y con su hermano Paco sí que pude hablar, porque sí que nos cogió el teléfono”, ha contestado la colaboradora.

“Le pregunté a Paco si me había llamado por teléfono y yo no le había contestado y me dijo que no”, ha añadido Aldón. “Es más, Paco ha cambiado de teléfono y no tiene ni siquiera mi número de teléfono”, ha matizado la mujer de Ortega Cano.

Aldón ha contado además a la presentadora, Emma García, cómo se encuentra su marido tras ser intervenido hace unos días con un cateterismo cardiaco. “Está mejor, tiene muy buen color de cara”, ha indicado.

Respecto a su operación, la mujer del torero ha hecho hincapié en que “era una intervención importante, no sabíamos la gravedad hasta que no se le ha practicado el cateterismo”.

El diestro recibió el alta hospitalaria el pasado miércoles, tan solo 24 horas después de su operación de corazón. Ortega Cano salió entonces del hospital por su propio pie e incluso llegó a dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, pocas horas después, una subida de tensión complicaba el inicio de su recuperación. “Él ha salido animado, pero prácticamente lo hemos tenido que montar en el coche porque está muy débil“, manifestaba Ana María Aldón. Tras ese primer contratiempo, el torero ya se encuentra bien y su problema “se ha solucionado, afortunadamente”, ha zanjado Aldón este sábado.