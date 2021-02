Ana Isabel Cochez recibió su primera dosis contra la COVID-19

Confieso que al escuchar esta décima por primera vez, lloré de emoción, sumado al no poder creer que ya habían transcurrido 5 años desde que me convertí en la auténtica. Mil gracias a todos por el inmenso cariño que sigue intacto como el día 1.

Yo no sé ustedes pero yo me he disfrutado estos días de carnaval compartiendo vivencias de aquel 2016 y para seguir celebrando, les tengo regalitos.

“La luz al final del túnel. Esta emoción es indescriptible, después de casi un año junto a un equipo fabuloso trabajando frente al COVID-19, ayer fui vacunada. No sé por qué todos ponemos cara de moribundos, pero no duele para nada”, aseguró.

You May Also Like