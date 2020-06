Ana Horna se quejó de tener que formar fila para ir al baño en supermercado

Ana Horna no se quedó callada ante lo que consideró una falta de consideración y una mala atención al cliente, de parte de un seguridad, porque no la dejó pasar al baño del supermercado sin hacer su respectiva fila. ¡Ujum!



“En momentos como estos es donde en verdad entiendo por qué entre las personas no nos entendemos. Estoy afuera (de un reconocido supermercado) en una fila donde obviamente hay mucha gente y nada más le pedí al seguridad entrar al baño donde él puede supervisarme mientras entre y salgo, y el señor de ninguna manera me va a dejar pasar al baño, no le estoy pidiendo nada muy complicado ni nada difícil; ya estoy haciendo mi fila porque igual iba a comprar, pero tengo que hacer fila hasta para ir al baño, qué fuerte”, dijo Horna en sus historias de Instagram.

Y qué creen, a la influencer le pasó como a Sandra Sandoval, le llovieron las críticas. Le dijeron desde que no tenía corona hasta que fuera al baño antes de salir de casa. Ah, y también le reprocharon el hecho de que no llevaba puesta mascarilla, que ya es de uso obligatorio. Solo tenía un protector facial.

Pero, una que también opinó al respecto y dejó su consejo fue Ana Lorena Cortés. “En estos tiempo, con el personal reducido que hay en todos lados, el seguridad de la puerta (que me ha tocado ver que solo es una persona) no va a dejar su lugar de trabajo para vigilar a nadie mientras va al baño. Consejo: antes de salir de casa debemos asegurarnos no necesitar baño en las 2 horas que tenemos para lo necesario. (En lo personal no usaría ningún baño público durante una pandemia)”, destacó.