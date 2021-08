Ana Brenda Contreras vuelve a la televisión con una importante producción

Luego de haber hecho una pausa en su carrera actoral y tras haber rechazado el protagónico de la serie Pálpito debido a los retrasos que hubo en la producción por la pandemia, Ana Brenda Contreras se encuentra lista para retomar su trayectoria, ahora de la mano de Starz Play y Pantaya. Y es que se ha confirmado su protagónico dentro de la serie Toda la Sangre, la cual acaba de arrancar grabaciones, algo que sin duda tiene muy emocionada a la actriz, quien desde hace unos meses estaba en búsqueda del proyecto actoral ideal que la hiciera volver a la pantalla chica. Por si eso fuera poco, la artista compartirá créditos estelares con Aaron Díaz, un actor que también lleva algún tiempo alejado de la televisión y que además ya ha trabajado de la mano de Ana Brenda en otras producciones.





Así lo ha hecho saber la guapa actriz a través de sus redes sociales, dónde se ha mostrado de lo más emocionada por tener la oportunidad de unirse al elenco de esta gran producción. “He estado esperando tanto tiempo para anunciar esto. Este personaje me tiene ‘parada en tacones’ (aunque llevo botas de combate todo el tiempo). ¡Muero por que conozcan este personaje! ¡Por fin puedo contarles! Teniente Mondragón me tiene como loca (literal). Y tan feliz de trabajar con mi querido @aarondiaz después de 10 años. Gracias equipo”, expresó completamente emocionada y feliz de tener la oportunidad de ser parte de esta nueva aventura actoral, algo que sin duda tiene muy felices a sus fans, quienes ya pedían a gritos su regreso a la pantalla chica.





Por su lado, Aaron Díaz también se mostró emocionado por tener la oportunidad de ser parte tan esencial de Toda la Sangre, y de poder compartir créditos con su vieja amiga, con quién no coincidía en una producción desde la telenovela Teresa, hace exactamente 10 años atrás. “¡Un gran placer compartir con ustedes estas noticias! ¡Muy feliz con esta gran serie que les abrirá un mundo que a mí me tiene asombrado! Gran historia, grandes directores, gran elenco y volver a la pantalla con mi querida @anabreco, ¡no saben lo que les espera!”, expresó emocionado el actor.





Toda la Sangre está inspirada en el libro del mismo nombre del autor Bernardo Esquinca y será dirigida por Luis Prieto y Hari Sama, dos directores reconocidos internacionalmente por películas y series como Snatch y This is Not Berlín, según se ha detallado en un comunicado enviado a los medios de comunicación. Hasta el momento no se tiene una fecha prevista para su estreno, sin embargo, se ha anunciado ya el inicio de grabaciones de la serie, por lo que será cuestión de meses para poderla disfrutar a través de las plataformas digitales Starz Play y Pantaya.





¿Por qué se alejó de las telenovelas?





Aunque Ana Brenda Contreras lleva una temporada alejada de las telenovelas, la actriz se ha mantenido vigente con algunos proyectos en la televisión como la conducción del programa Tu Cara Me Suena de Univision, así como algunas series. Y aunque la actriz no se cierra a la posibilidad de regresar algún día a los melodramas, por el momento no está en sus planes. “Actuación sí, la verdad claro que quiero. Telenovela, nunca digas de esta agua no beberé, pero si te soy honesta, tú lo sabes que has estado en un set de televisión, es muy demandante, y yo la verdad en este momento de mi vida no quisiera estar seis, nueve meses en un set de televisión por el momento…”, comentó Ana Brenda en septiembre del año pasado en una charla virtual que sostuvo con el programa El Break de las 7.





La actriz ahondó más en el tema y explicó las razones por las que decidió hacer una pausa en su meteórica carrera en las telenovelas. “Me cansé un poquito de que me dieran puros refritos, si te soy honesta…”, agregó, para después detallar bajo qué circunstancias le gustaría volver a los sets de grabación. “Si llegara esa historia que no fuera un refrito, que fuera muy interesante, que fuera original y que fuera un poquito más corta, la verdad es que sí me encantaría…”, dijo tan transparente como suele ser, despejando de una vez por todas las dudas que existen entre sus fanáticos.





