Amputan la pierna equivocada a un hombre: “Un error trágico”

El fallo aún se está investigando. El cirujano, un médico con mucha experiencia, actualmente no está de servicio por su propia solicitud. “Tenemos que averiguar cómo pudo ocurrir este fracaso, este error. Me gustaría disculparme públicamente aquí” , dijo Fritsch frente a numerosos periodistas en la conferencia de prensa de esta semana.

