Amplio apoyo a Panamá Solidario y a la gestión de las vacunas

Donde el gobierno recibe un respaldo incuestionable es en lo referente al programa Panamá Solidario, el plan benéfico que reparte bonos (digitales y físicos) y bolsas de alimentos entre la población vulnerable o empleados del sector privado con contratos temporalmente suspendidos. En abril, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, informó que a Panamá Solidario se habían destinado $1,082 millones y se habrían beneficiado 1.3 millones de personas. Pese a que ha sido ampliamente criticado por su opaca gestión, el 79.8% de los encuestados por GAD3 aprueba Panamá Solidario; 19.3% lo rechaza. El resto (0.9%) no sabe o no responde.

