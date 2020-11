Ampliarán denuncia por falso testimonio contra fiscales y se buscará incluir a Juan Carlos Varela y Rolando López

Roniel Ortíz puntualizó que el testigo en su declaración entregó una dirección falsa y dio un número de teléfono desechable que no existía, además de eso puso la huella digital de una mano que no es la de uso legal y esto trajo como consecuencia que cuando se le siguió el caso a Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, no pudo ser localizado.

You May Also Like