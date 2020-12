Amplían toque de queda y establecen compras por género

Además, dijo que algunos pacientes están llegando tarde a los hospitales, ya que piensan que la tos o falta de aire no les va a afectar. “Cuando el médico los evalúa ya no se puede hacer nada”, concluyó el médico y comentó que pese al elevado número de pruebas, los índices de positividad siguen altos: entre un 18% y un 20% esta semana.

“Esto no quiere decir que el personal no es idóneo para atender a la población, sino que ante el número de personas que está llegando a los hospitales, la calidad de la atención se puede mermar, porque el personal además está agotado”, puntualizó.

“Mi reflexión es que la situación es muy riesgosa y aquí no queda otra que fortalecer el autocuidado responsable; la pandemia está lejos de terminar. Hasta que no llegue una vacuna esto no terminará”, afirmó.

En cuanto a la cuarentena, comenzará desde las 7:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 28 de diciembre. Lo mismo ocurrirá desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del 4 de enero de 2021.

You May Also Like