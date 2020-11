AMP tiene vía libre para licitar astillero

Aunque se indica un excedente de inversión por parte del consorcio, la revisión de los técnicos de la AMP encontró que se hizo una inversión por $1.7 millones y no por $2.4 millones. La diferencia se sustenta en que el consorcio incluyó como parte de las inversiones en el sistema de compuertas algunas que no forman parte de estas como la habilitación de grúas del taller de carpintería, de tornería, de soldadura, de compresores y máquina de lavado; y que al segregar estas inversiones, los montos son inferiores a los comprometidos en el plan de inversión del contrato.

