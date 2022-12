AMP es ‘cómplice’ de monopolio petrolero en puertos de crucero

La AMP no entró a explicar que la empresa beneficiada con esta decisión, Monjasa, está vinculada a un amigo personal del administrador de la AMP, Noriel Araúz, y que en el pasado ha recibido otras contrataciones directas y polémicas, entre ellas el servicio de lanchas para la inspección de buques. Se trata de Pablo Torres, también vinculado a la empresa Stward Inc.

