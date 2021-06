AMP empieza a recopilar evidencias para dar con los responsables de contaminación en Taboga

Día Mundial de los Océanos, Playa de Taboga en Panamá 2021. @MiAmbientePma Acuerdos, firmas y aplausos no sustituyen a las acciones concretas para la protección de los ecosistemas. En los mares o en el Corredor Biológico Mesoamericano se necesitan acciones, no más palabras. pic.twitter.com/aNtwAYINpU

You May Also Like