AMP adjudica operación del astillero de Balboa

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), cumpliendo con todas las etapas de contratación pública, para el Acto Público No. 2021-2-03-0-08-LV-008104, adjudicó mediante Resolución ADM-AL No. 002-2021 del 30 de junio de 2021, a la empresa Astilleros Puerto de Balboa, S,A., la operación del Astillero de Balboa por un período de 20 años, publicada el 3 de agosto de 2021 en el portal de Panamá Compra, según lo dispone la Ley de Contrataciones Públicas.

