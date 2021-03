Among Us lanzará un nuevo mapa el 31 de marzo, ‘The Airship’

The Airship, será “el mapa más grande” del videojuego hasta el momento, y a diferencia del mapa inicial, no está ambientado en una nave espacial flotando en el espacio, sino en una aeronave similar a un dirigible.

Desde su lanzamiento hace más de dos años y su popularización el año pasado con la pandemia, Among Us dispone solamente de mapas de juego ambientados en una nave espacial, pero la compañía había anunciado que lanzaría uno nuevo a principios de 2021 .

El videojuego multijugador en línea Among Us ha puesto fecha al lanzamiento de su nuevo mapa de juego, The Airship (la aeronave, en inglés), que será el más grande hasta el momento y llegará el próximo 31 de marzo.

