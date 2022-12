Amnistía pide “no dejarse engañar” por un posible desmantelamiento de la Policía de la Moral en Irán

En este sentido, ha hecho hincapié en que “la comunidad internacional y los medios internacionales no deben permitir que las autoridades iraníes les tapen los ojos “. “La obligatoriedad del velo está arraigada en el Código Penal de Irán y en otras leyes y regulaciones que permiten a organismos administrativos y de seguridad someter a las mujeres a arrestos y detenciones arbitrarias y negarles el acceso a instituciones públicas, incluidos hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales y aeropuertos si no se cubren el pelo”, ha recordado.

