Amnistía en la seguridad social

La norma comentada señala que las empresas (no se mencionan a las personas naturales, aunque considero que sí les aplica, pues estas también pueden ser contribuyentes de la CSS e inclusive acogerse a la amnistía como la propia Ley en análisis indica) que se acojan a la amnistía podrán solicitar paz y salvo provisional, que será exclusivamente para participar en las licitaciones y actos públicos de contratación del Estado. Dicho paz y salvo, estará condicionado a una cesión de pago a favor de la CSS hasta por el monto de la cantidad adeudada por concepto del arreglo de pago bajo la modalidad de la moratoria de la Ley comentada. El no cumplimiento de la cesión acarreará la pérdida de los beneficios obtenidos en la amnistía y se reactivarán las multas, recargos e intereses.

