AMLO reacciona tras difusión de video de su hermano recibiendo dinero

CNN no ha podido verificar de forma independiente la fecha de la grabación de este material, ni constatar dónde fue realizado. De igual forma se está tratando de contactar a Martín López Obrador, así como al propio León Romero, para conocer su opinión, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

“Si un hermano, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe de haber impunidad”, indicó.

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este viernes que hay una “campaña negra” en su contra detrás de la difusión de un video donde aparece su hermano menor, Martín, recibiendo varios fajos de dinero equivalentes a unos US$ 7.500 de manos de David León, ex coordinador nacional de Protección Civil de su gobierno hasta agosto de 2020.

