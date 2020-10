Amigos | La Prensa Panamá

¿Qué tipo de amigo somos? Espero que no seamos virtuales y pasemos a la acción, que dobleguemos el egoísmo o el miedo y estemos cerca de aquellos que nos importan. Porque esta situación tan extraña y compleja tenemos que vivirla con alguien cerca. Tenemos que rehumanizar esta pandemia para no perder la cercanía de los afectos, para no olvidar como se quiere a otra persona.

Hay amigos que llegan hasta tu casa sólo para saber de ti. Que te llaman para compartir su tiempo, su comida y hasta su casa. Los amigos están pendientes de uno desde cualquier parte del planeta y se montarían en el primer avión para llorar a nuestro lado o celebrar. Esos son los que la pandemia no ha podido doblegar, son esos los que no mata ni el peor de los virus.

