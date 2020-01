American Express recibe aprobación de China

Alipay de Ant Financial y WeChat Pay de Tencent Holdings Ltd. son las empresas dominantes.

El país, gobernado por el Partido Comunista, está abriendo sus mercados financieros este año para permitir a las empresas extranjeras establecer operaciones de propiedad absoluta para administrar negocios de seguros, gestión de activos y banca de inversión. BlackRock Inc. y Goldman Sachs Group Inc. son parte de un grupo de empresas que se preparan con todo para obtener las ganancias de la riqueza en rápido crecimiento de China.

