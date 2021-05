América vs. Pachuca – Reporte del Partido – 16 mayo, 2021

América nunca se dio por vencido, no conoció esa palabra a lo largo de los 90 minutos. Al contrario, estar abajo en el marcador, alimentaba su olfato de depredador. Y así consiguió el 5-5, al 73′, con un potente zurdazo de Leonardo Suárez, quien ejecutó un tiro libre, en el que aparentemente no tenía opción de disparo, pero sorprendió a Oscar Ustari y colocó el esférico en el ángulo.

