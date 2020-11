América vs. Guadalajara – Reporte del Partido – 28 noviembre, 2020

Con el dominio a favor del Guadalajara el primer golpe mermó el ánimo del América. Al minuto 31 Cristian ‘Chicote’ Calderón tomó la pelota y al igual que en el juego de ida no tuvo miedo, ni duda en rematar de media distancia y anotarle un nuevo gol de bandera a Guillermo Ochoa, quien se estiró y no pudo alcanzar el balón.

América parecía no llevar prisa, a pesar de que el rival los agobiaba con su velocidad y constantes ataques por las bandas el equipo de Herrera buscaba salir con balón controlado, pero en el mediocampo no encontraban a los atacantes durante los primeros 20 minutos.

