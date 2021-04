América. Sebastián Córdova, descartado para enfrentar a Cruz Azul

El mediocampista del América , Sebastián Córdova , no estará disponible para el juego de este sábado contra Cruz Azul en el juego de la Jornada 15 del Clausura 2021 , luego de que no logró recuperarse de las molestias físicas que presentó tras el partido de la Concachampions frente al Olimpia el miércoles pasado.

