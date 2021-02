América Latina recibirá de Covax 35 millones de vacunas contra la covid-19, el 10% de las dosis del programa | Sociedad

Entre los países del programa “Primera Ola”, la entrega de la vacuna por parte de Covax es especialmente alentadora. Perú planeaba recibir el primer millón de dosis antes del 10 de febrero del laboratorio chino Sinopharm, y este miércoles ha anunciado que la entrega es “incierta” debido a la cancelación de los vuelos de la aerolínea KLM procedentes de China. Colombia, por su parte, confía iniciar la inmunización el 20 de este mes con 117.000 de la vacuna desarrollada por Pfizer y unas 200.000 del laboratorio chino Sinovac. El Salvador no ha revelado su plan de vacunación ni la fecha de inicio. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud ha destacado que será uno de los primeros países en recibir las vacunas a través del mecanismo Covax porque ya cuenta con la estructura para distribuir el fármaco en el país. Bolivia, que la semana pasada recibió una entrega de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V y ya ha comenzado la inmunización entre el personal sanitario de primera línea, también ha sido felicitada por la ONU por ser uno de los primeros países en recibir la vacuna, a pesar de que su plan actual no presenta datos actualizados.

