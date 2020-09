America Ferrera no olvida que le pidieron ‘sonar más latina’ en un casting

Obviamente, esto la llevó a no quedarse con el papel. Cuando Ferrera le contó a su familia este episodio, según ella misma relata en el video presentado en los Emmys 2020, le dijeron bromeando que lo que en realidad el director esperaba de ella es que hablase “como chola”, y no como una próxima Julia Roberts, dijo riendo.

