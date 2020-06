América de Cali cesa a Guimaraes por no aceptar reducción

“Le propusimos al cuerpo técnico, hace un tiempo, una reducción salarial del 30% por la situación que se está pasando debido al COVID-19. El profesor Guimaraes no aceptó y por eso nos vimos en la tarea de suspender su vinculación”, dijo Mauricio Romero, presidente de club en una rueda de prensa virtual. “Tratamos de negociar con él y no se pudo”.

