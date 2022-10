América (1-1) Toluca: Resumen del partido y goles

Las Águilas del América están un solo gol por debajo en la serie contra el Toluca, por lo que deben imponer condiciones de local en la cancha del Azteca para poder contrarrestar el poderío de los Diablos Rojos, mismo que se impuso en el Nemesio Díez. Aunque los de Coapa están por debajo en el marcador, tienen que apelar a los números para poder salir adelante en este encuentro y, cabe señalar que solo tienen con el empate para avanzar a la Final por ser el superlíder del torneo, es por ello que necesitan, a como dé lugar, salir a ganar a la cancha y ya no recibir ningún tanto porque eso los puede mandar a la hoguera del torneo. Fernando Ortiz debe mandar a la cancha a sus mejores hombres para salir adelante en el partido, pues no puede confiarse de jugar en su propio territorio.

