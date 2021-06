Amenazas telefónicas para la periodista Flor Mizrachi

El 8 de junio de 2021, el mismo día que se publicó la nota “Vacunación anticovid clandestina en Coco del Mar”, Mizrachi recibió una llamada de un número privado, no identificado. “Cuida tu vida”, le dijo una voz que no se identificó y que ella no reconoció. La llamada se cortó abruptamente.

