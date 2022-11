“Amenaza existencial”, baza defensiva ante el chantaje…

“¿Podría usar un arma nuclear táctica? Hace tres meses habría dicho que no. Ahora tiene mucho menos control. En caso de fracaso total, podría intensificar el conflicto, pero en ese caso espero que prevalezcan otras fuerzas”, aseguraba Galeotti en una entrevista hace unos meses. El analista cree que los militares profesionales rusos no creen que sea una respuesta ante la amenaza de la OTAN -e incluso insinúa que su rival en este nivel del futuro será China-, pero matiza que “es mejor no subestimar las paranoias y resentimientos de Putin y su círculo íntimo, muchos de ellos veteranos del aparato de seguridad soviético y víctimas del trauma de la pérdida del imperio”.

Y con esas armas dispuestas, ¿las usará Putin? Galeotti explica que la doctrina rusa contempla su uso en caso de una “amenaza existencial” a la madre patria, aunque sea convencional y no nuclear . La anexión de las tres provincias prorrusas de Ucrania ha elevado el riesgo. Putin descarta un ataque nuclear preventivo, pero ¿en respuesta a un ataque a lo que el considera su territorio, aunque no haya sido reconocido?

