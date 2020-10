Ambliopía u ojo vago: causas, síntomas y tratamiento

Los familiares, cuidadores o profesores deben estar atentos ante cualquier comportamiento poco frecuente, aunque el síntoma principal es la manifestación de una mala visión de uno o de ambos ojos. Sin embargo, “si no hay un estrabismo que nos avise de la posibilidad de mala visión, muchas veces no dan ningún síntoma exterior y se detecta solo en los controles visuales”, indica la SEO.

