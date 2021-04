Ambiente y bienestar ciudadano | La Prensa Panamá

El desconcierto y polémica ocasionado por la inesperada y fugaz aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Panamá, constituye una excelente oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre la relación naturaleza y calidad urbana, propósito de la Ley 21 de 1997, orientada al desarrollo de la región interoceánica y el plan general de uso, conservación y desarrollo del área del canal y la declaración de Ciudad Jardín de Clayton, entre otras áreas. Admirable iniciativa que no solamente no se ha realizado, sino que, al contrario, ha habido urbanización desordenada y devastación de los bosques aledaños. El histórico Camino de Cruces que debería ser un atractivo turístico y educativo, sigue siendo soterrado por urbanizaciones y construcciones inconclusas. Son ejemplos para reflexionar sobre planificación, ordenamiento territorial, participación comunitaria y el valor de las áreas revertidas.

