Amber Heard insiste en que aún ama a Johnny Depp

No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima simpática, no soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué le pedí al jurado que me viera y escuchara sus propias palabras, lo cual es una promesa. […] Di por sentado lo que asumí era mi derecho a hablar, y ahora estoy nerviosa por hablar. Tengo miedo de que haga lo que haga, diga lo que diga o cómo lo diga, cada paso que tome presentará otra oportunidad para este tipo de silenciamiento, que es lo que supongo que debe hacer una demanda por difamación: tomar su voz.