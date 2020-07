Amber Heard dice que Johnny Depp intentó matarla – Gente – Cultura

Contó también cómo su entonces marido perdía el control con frecuencia. Dijo que incluso llegó a quitarle el camisón y ahorcarla.“Le estaba intentando decir que no podía respirar. Recuerdo haber pensado que me iba a matar en ese momento”, dijo Heard en el juicio, según la misma cadena británica.

Le estaba intentando decir que no podía respirar. Recuerdo haber pensado que me iba a matar en ese momento

You May Also Like