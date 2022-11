Amber Heard desaparece de Twitter poco después de que su ex, Elon Musk, compre la red social

Lo cierto es que la intérprete podría haber apostado por una desconexión de las redes sociales, ya que lleva tiempo sin publicar en Instagram. Aun así, las especulaciones no tardaron en llegar, pues algunos señalan que la actriz y el empresario no mantienen una gran relación ya que fueron pareja de 2016 a 2018 . De hecho, no fue como testigo al juicio, aunque se rumoreó que sí iría.

You May Also Like