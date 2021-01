Amazon sube el 3% las tarifas a sus vendedores

El carácter de esta tasa es fuertemente simbólico, ya que las propias estimaciones del Gobierno plantean que sirva para ingresar 968 millones de euros , una cifra que no alcanza ni al 1% del total de ingresos que tiene el Estado anualmente por la vía fiscal. El Ejecutivo, no obstante, siempre ha matizado que espera que se aceleren pronto las negociaciones para implantar una tasa Google a nivel internacional y así evitar que el mantenimiento de este impuesto perjudique a España.

“La tarifa por referencia a partir del 1 de abril de 2021 será del 15,45% y la tarifa por referencia que pagarás por ese producto será de 15,45 € (calculada a partir del 15,45% de 100 €)”, señala en su mensaje la compañía. Fuentes cercanas a Amazon matizan, no obstante, que no siempre la tarifa que se cobra es la misma, por lo que el incremento del 3% de la misma repercutirá en diferente medida según la empresa. Estas mismas fuentes insisten, además, en que también a las grandes compañías que venden a través de Amazon (y no solo a las en torno a 9.000 pymes que lo hacen) se les subirá la tarifa.

You May Also Like