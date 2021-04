Amazon reinventa su altavoz inteligente con pantalla por completo y te va a encantar

Amazon acaba de presentar el nuevo Echo Show 10. Aunque hasta el momento en España solo estaba en preventa, a partir de este miércoles, 14 de abril, la marca internacional ha comenzado a enviar el dispositivo a sus clientes.

En 20Bits hemos podido probar en primicia durante una semana la nueva generación de altavoz inteligente con pantalla de Amazon y podemos resumir la experiencia en un puñado de palabras: Echo Show 10 es una pasada.

La compañía tecnológica se ha puesto bien las pilas en lo que a mejorar su dispositivo anterior se refiere y la tercera generación de Echo Show no solo destaca por sus cambios obvios -hola, pantalla que gira casi 360º y me sigue por toda la habitación-, sino que sorprende gratamente en funcionalidades que ya estaban, pero se han optimizado mucho, especialmente en sus tres grandes valores: display, sonido y procesador.

Echo Show 10 tiene una pantalla HD de 10,1” que puede rotar automáticamente. 20BITS

Especificaciones

Dimensiones: 251 mm x 230 mm x 172 mm

Peso: 2.560 gramos

Materiales: fabricado con un 30% de plástico reciclado posconsumo, un 100% de tela reciclada posconsumo y un 100% de aluminio fundido reciclado

Colores: blanco y antracita

Pantalla: es táctil con sensor de luz ambiental, con resolución HD de 1.280 x 800 píxeles, con 10,1 pulgadas (un tamaño de 251 x 230 mm), con un motor de rotación automática de +/-175° y con posibilidad de moverla de forma manual de izquierda a derecha e inclinarla de arriba a abajo

Cámara: 13 megapíxeles con gran angular y cubierta integrada

Controles: botones para subir y bajar el volumen, botón para silenciar micrófono y pestaña para cubrir la cámara.

Micrófonos: 2 en la parte superior, uno frontal y el otro en la parte posterior

Conectividad: WiFi de doble banda y doble antena, Bluetooth, Zigbee (controlador de hogar digital)

Altavoces: sistema 2.1: estéreo, 2 tweeters frontales de 25 mm (1”) que te siguen y 1 woofer de 76 mm (3”)

Compatibilidad: app Alexa

Procesador: procesador principal MediaTek 8183 y procesador secundario con Amazon AZ1 Neural Edge

Privacidad: botón para apagar los micrófonos y la cámara, cubierta de la cámara integrada, opción de revisar y eliminar las grabaciones de voz, activación y desactivación del movimiento

Alimentación: adaptador de corriente (30 W) y cable (1,8 m)

Precio: 249,99 euros

Una locura de pantalla giratoria





El Echo Show 10 tiene una luminosa pantalla táctil HD de 10,1 pulgadas, que como decíamos se adapta y rota automáticamente para que siempre puedas verla cuando interactúas con Alexa, sin importar en qué parte de la habitación te encuentres.

Lleva motor sin escobillas con rotación de +/-175°, es decir, prácticamente gira 360º. Cuando lo configuras, el dispositivo detecta de forma automática hasta dónde puede rotar, en función de si tienes elementos cercanos que podrían bloquear el movimiento.

Como apunte adicional, comentar que el motor del aparato es completamente silencioso, lo que significa que no escucharás ningún ruido mientras el Echo Show 10 esté rotando.





Asimismo, puedes mover manualmente la pantalla hacia los lados y también inclinarla de arriba a abajo en función de tus necesidades. En la parte superior de la misma encontrarás los botones para el resto de interacciones manuales: para subir y bajar el volumen, para apagar el micro y para cerrar la cámara.

La verdad es que la pantalla ha mejorado claramente con respecto a la generación anterior (el Echo Show 8): aunque también tenía resolución HD, era ‘solo’ de 8 pulgadas y no tenía el sensor de luz ambiental con el que cuenta el nuevo dispositivo de Amazon. La nitidez ha dado un salto importante y se nota una clara mejoría con su predecesor.

La mejora en pulgadas, nitidez y resolución no son algo sin importancia, especialmente porque Amazon quiere que uses este dispositivo como compañero fundamental. De hecho, hasta puedes ver tus series y películas de Netflix y Prime Vídeo en él. Seguirlas -o atender a una receta de cocina en Internet, por ejemplo- no te costará mucho, porque esas 10,1” de tamaño de pantalla de alta definición son lo suficientemente grandes.

Además la pantalla táctil tiene buena sensibilidad y responde bastante bien cuando la tocas e interactúas con ella.

El motor del aparato es completamente silencioso y el dispositivo puede moverse también manualmente. 20BITS

Un diseño acertado

El Echo Show 10 está fabricado en su totalidad, incluyendo el cable y el adaptador, con un 30% de plástico reciclado posconsumo, un 100% de tela reciclada posconsumo y un 100% de aluminio fundido reciclado.





Está disponible en blanco y antracita y el diseño sigue la línea de sus hermanos Echo, que renovaron su apariencia en 2020. Una apariencia que ya nos conquistó el año pasado y que con el Echo Show reafirmamos lo que ya te habíamos dicho: Amazon ha acertado mucho en su nueva puesta en escena, haciendo dispositivos mucho más atractivos y visualmente agradables.

Se acabó eso de esconder nuestros aparatos electrónicos en un rincón para que no se vean. Lo que ahora se lleva es enseñarlos y darles un lugar privilegiado en nuestras casas, y en eso la compañía de Jeff Bezos ha dado en la tecla correcta.

Eso sí: hay que tener en cuenta que el Echo Show 10 no es un Echo Dot y no cabe en cualquier parte así como así. Mide 251 mm x 230 mm x 172 mm y pesa sus considerables 2 kilos y medio. Es un aparato robusto y con presencia para el que tendrás que buscar el mejor sitio si quieres explotar al máximo sus posibilidades -no tiene sentido ponerlo en un sitio en el que apenas pueda girar-.

Echo Show 10 está disponible en blanco y antracita. 20BITS

Cámara muy mejorada

La pantalla lleva integrada en la parte frontal un cámara de 13 megapíxeles con gran angular que ofrece una resolución muy buena y que usa el encuadre automático para mantenerte en primer plano y en el centro de la imagen. Hemos probado a hacer videollamadas tanto a otros Echo Show como a móviles y el resultado es excelente. También te permite hacer videollamadas grupales de hasta siete personas.





Además, la cámara nos permite también dos funciones muy interesantes: hacer Drop In, la funcionalidad que te permite hacer llamadas internas con otros dispositivos Alexa de tu hogar conectados con permisos, y vigilar tu casa, una novedad muy útil si quieres controlar lo que pasa en la habitación donde tengas el Echo Show y estás fuera. Puedes acceder desde la app de tu móvil.

Para que te hagas una idea del avance que ha dado la tercera generación del altavoz inteligente con pantalla de Amazon, la cámara del anterior Echo Show era solo de 1 megapíxel.

Con el nuevo Echo Show puedes vigilar tu casa y ver a través de su cámara desde la app. Amazon

Privacidad

Desde Amazon aseguran que este dispositivo está “diseñado para proteger tu privacidad”. Lo cierto es que puede que de primeras cause cierto impacto tener una máquina que te sigue a todas partes y puedes sentirte un tanto vigilado.

Si es tu caso, no hay problema: puedes desactivar electrónicamente los micrófonos y la cámara y también tapar la cámara con la cubierta integrada. Incluso puedes desactivar el movimiento cuando quieras con la voz, desde el dispositivo o desde la app Alexa.





Además la compañía asegura que el dispositivo procesa localmente la información necesaria para mover la pantalla y que las imágenes y los vídeos asociados con el movimiento de la pantalla no se envían al Cloud.

Sonido muy bueno

En cuanto al sonido, como hemos mencionado en la introducción Amazon ha cuidado también este aspecto: el Echo Show 10 cuenta con dos tweeters frontales de 25 mm y un potente woofer de 76 mm que proporcionan un sonido direccional de alta calidad que se adapta automáticamente a cualquier espacio.

Escuchar música -puedes hacerlo en Amazon Music, Apple Music o Spotify por ejemplo- o podcast en este aparato es un placer y si quieres puedes llenar la habitación con muy buena potencia.

Como siempre hay hueco para la mejora, tal vez Amazon podría haber mantenido el jack de 3,5 mm que permite conectar el sistema a un mejor altavoz. Aunque personalmente no me hace falta.

Alexa para rato





La última generación de altavoz inteligente con pantalla de Amazon funciona con el último procesador de la compañía: el AZ1 Neural Edge. Esto se traduce en una potencia y rendimiento sin precedentes y que hará que el dispositivo responda más rápido a nuestras órdenes.

Alexa permite controlar más de 140.000 dispositivos de hogar digital compatibles a nivel global, incluyendo cámaras de seguridad, luces, termostatos o enchufes, solo con la voz, y lleva Hub Zigbee integrado. Configurar cualquiera de estos aparatos es muy sencillo y se hace a través de la aplicación.

La pantalla tiene botón para subir y bajar el volumen, para apagar el micro y para cerrar la cámara. 20BITS

Mucha más tecnología, pero igual de fácil de configurar

Configurar el Echo Show es muy sencillo, igual que lo es configurar el resto del ecosistema Echo de Amazon, y esta es una de las cosas que más nos gustan de los dispositivos de la marca. Solo tienes que enchufarlo a la corriente, conectarlo al WiFi de casa y bajarte la app Alexa, desde la que podrás hacer todos los pasos que se te piden.

Ya te hemos comentado más arriba que, cuando lo inicias, el Echo Show 10 realiza un ‘Mapeo del dispositivo’, lo que te permitirá regular su rango de movimiento en función del lugar en el que lo coloques.





Como en las generaciones anteriores, podrás disfrutar de un montón de funciones útiles, como hacer Drop In -llamar a otros dispositivos Alexa con permisos que tengas en casa-, hacer comunicados -enviar una nota de voz a través de tu altavoz a otros altavoces y dispositivos de Amazon-, poner recordatorios, escuchar música en el modo multiestancia, ver tu calendario, establecer rutinas o la siempre útil lista de la compra.

Una cosa más en cuanto a funciones chulas: puedes utilizar Amazon Photos para convertir tu pantalla de inicio en un marco digital con color autorregulable para ver tus fotos preferidas. Y, si quieres, incluso puedes pedirle a Alexa que te haga unos cuantos selfies desde el propio Echo Show y añadirlos al álbum.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10

Lo mejor: su gran pantalla mejorada, su cámara y el resultado cuando haces una videollamada, su diseño rompedor y su potente sonido. Lo peor: el tema de que te siga una pantalla puede dar un poco de rollo al principio (siempre puedes apagarla) y su precio es considerable.

​

Después de este análisis ha quedado clara una cosa: el nuevo Echo Show 10 de Amazon nos ha encantado y pocas pegas podemos ponerle a esta gran propuesta, sin duda un acierto de la compañía y una notable mejora con la anterior generación -que, por cierto, ya nos gustaba bastante-.

Han mejorado todo: la pantalla, la cámara, el sonido, el procesador, el diseño… hasta el propio concepto. Si tenemos que poner un ‘pero’ es su coste, ya que cuesta 249,99 euros. No obstante, es un precio bien pagado.

También se podría mencionar algo que a los nostálgicos puede que les dé algo de lástima: Amazon se ha deshecho de su clásica luz de LED, que normalmente hemos encontrado en todos los dispositivos Echo y que se encendía cuando Alexa nos escuchaba y nos hablaba. Suponemos que al ‘mirarte’ directamente como lo hace ahora no hace falta otra señal de interacción.

¿Merece la pena comprarlo? En nuestra opinión, si estás buscando un dispositivo de este tipo, la respuesta es un rotundo sí. De hecho, incluso lo recomendamos si tienes la anterior generación -el Echo Show 8-, puesto que la experiencia de uso cambia radicalmente.

